GiornaleBarga : Viabilità, lunedì 17 maggio sopralluogo di Baccelli al cantiere del sovrappasso ferroviario di Castelnuovo Garfagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Sopralluogo Baccelli

LuccaInDiretta

Visita all'hub del Terminetto in Versilia per l'assessore regionale Stefanonella mattina di Pasqua. "Un presidio " commenta l'assessore " ottimamente organizzato dal direttore della zona distretto della Versilia Alessandro Campani , con la preziosa collaborazione ...PROV. DI LUCCA - Venerdì mattina il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l'Assessore Regionale Stefanohanno effettuato unin occasione della firma dell'accordo di programma fra Regione e Comune per la realizzazione dell'Asse suburbano di Lucca. Il 22 marzo scorso è stato firmato ...“L’assessore Baccelli vive a Lucca o su (Campo) Marte? Come fa ad affermare che non c’è stato bisogno di posti letto?“. A ribattere al consigliere regionale intervenuto ieri sul nostro giornale sulla ...“L’assessore Baccelli vive a Lucca o su (Campo) Marte? Come fa ad affermare che non c’è stato bisogno di posti letto? Il San Luca, già a marzo, ha fatto registrare picchi massimi di ricoverati Covid e ...