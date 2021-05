Sindaci, Letta: avanti con primarie e dialogo con M5S. Intesa nel cdx su Albertini a Milano (Di venerdì 14 maggio 2021) I partiti alla ricerca dei candidati più forti per le prossime elezioni amministrative di autunno. Milioni di cittadini saranno infatti chiamati a rinnovare i propri Consigli comunali nel mese di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 maggio 2021) I partiti alla ricerca dei candidati più forti per le prossime elezioni amministrative di autunno. Milioni di cittadini saranno infatti chiamati a rinnovare i propri Consigli comunali nel mese di ...

AndreaLompio53 : #Letta che accusa #Renzi di aver sabotato l'accordo M5S/PD sui sindaci...?? A parte la follia del solo pensare un'a… - FuffaForte : RT @pestapere: Mentre Letta, in caso di ballottaggio per i sindaci, promette l’appoggio del PD ai candidati del M5S, Appendino dichiara il… - dangelo_luciana : RT @BracaliM: #Letta: a #Roma e #Torino nessun accordo con il #M5S. Tradotto: dove governa il @Mov5Stelle noi non sosteniamo i suoi sindaci… - lucioalessio : Letta esalta la novità di #Gualtieri, ex ministro (dell’Economia) candidato a Roma. Ma non è una novità, altri ex m… - LucaFrassineti : RT @pestapere: Mentre Letta, in caso di ballottaggio per i sindaci, promette l’appoggio del PD ai candidati del M5S, Appendino dichiara il… -