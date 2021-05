Rula Jebreal dice no a Propaganda Live: la bufera sui social (Di venerdì 14 maggio 2021) La giornalista Rula Jebreal assente al programma televisivo Propaganda Live: il commento su Instagram sulla parità di genere La giornalista palestinese Rula Jebreal non figurerà tra gli ospiti del programma Propaganda Live. Dopo aver appreso che sarebbe stata l’unica donna del programma ad essere presente, ha rifiutato l’invito della trasmissione. “7 ospiti solo una donna? “7 Con rammarico devo declinare l’invito. Come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione” sono state le sue parole su Instagram a commentare il post dello show in cui si annunciava la sua presenza. Rula era stata chiamata probabilmente per parlare degli ultimi scontri avvenuti in Israele. Un commento secco ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) La giornalistaassente al programma televisivo: il commento su Instagram sulla parità di genere La giornalista palestinesenon figurerà tra gli ospiti del programma. Dopo aver appreso che sarebbe stata l’unica donna del programma ad essere presente, ha rifiutato l’invito della trasmissione. “7 ospiti solo una donna? “7 Con rammarico devo declinare l’invito. Come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione” sono state le sue parole su Instagram a commentare il post dello show in cui si annunciava la sua presenza.era stata chiamata probabilmente per parlare degli ultimi scontri avvenuti in Israele. Un commento secco ...

