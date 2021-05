Rifiuti in mare Sinergia tra Kyma e pescatori tarantini

(Di venerdì 14 maggio 2021)Ambiente, insieme alle cooperative deiStella Maris e Nuova Mar Jonio, sigleranno domattina (sabato 15 maggio) un accordo per il recupero e lo smaltimento deiin, a difesa della risorsa più importante per l’economia e lo sviluppo del territorio. Appuntamento alle 10:30 alla Discesa Vasto per la conferenza stampa di presentazione e la firma del protocollo d’intesa tra le due cooperative die l’azienda partecipata del Comune di Taranto. Si procederà inoltre all’installazione dei contenitori dedicati al conferimento deiraccolti daidurante l’esercizio della loro attività in. Altri carrellati saranno invece posizionati all’interno del mercato ittico nel quartiere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti mare

Bluerating.com

Un problema quello del marine litter che nei prossimi anni dovrà vedere un Mediterraneo sempre più unito mettendo in campo anche una politica unitaria contro iinpartendo da un ...... dimezzare idi plastica in, ridurre del 30% le microplastiche rilasciate nell'ambiente, migliorare la qualità del suolo. Fra le azioni del piano c'è anche quella di ridurre le ...L'operazione si inserisce in una più ampia iniziativa che vede come protagonista assoluta l’Italia. “Replay, dalla Mole al mare” ...CATANIA - "Potenziamento dei controlli, mappatura delle aree a rischio e un sistema di videosorveglianza che non sia circoscritta alla singola strada. Per ...