MotoGP in tv | orari GP Francia 2021 | programma prove libere | streaming | palinsesto TV8 | Sky e DAZN

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si alza il sipario sul fine settimana del Gran Premio di, quinto appuntamento del Motomondiale. Sullo storico tracciato di Le Mans le tre classi scenderanno in pista per un weekend molto importante della stagione, nel quale anche il meteo potrebbe mettere il proprio zampino, dato che la pioggia non è esclusa in nessuno dei tre giorni di gara. La classe regina proporrà l’ennesima sfida tra Yamaha e Ducati, ma attenzione a Suzuki e Honda che sembrano sempre più vicine. In Moto2 la leadership di Remy Gardner e Sam Lowes è messa in discussione dai nostri Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, mentre nella classe più leggera Andrea Migno, Niccolò Antonelli e Romano Fenatiranno a fermare il dominio assoluto del rookie Pedro Acosta. Guarda il Gran Premio didellalive su ...