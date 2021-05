Monterey Car Week - Confermata l'edizione 2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, il prossimo agosto torneranno gli eventi della Monterey Car Week dedicati al mondo delle auto storiche e moderne. Gli organizzatori hanno confermato le date e i classici appuntamenti del Pebble Beach Concours, del Quail Motorsports Gathering, della Werks Reunion e del Concorso Italiano, ma hanno anche reso noto che, per il momento, non è ancora Confermata la presenza di tutte le Case automobilistiche che nelle scorse edizioni avevano sponsorizzato i vari eventi. Le manifestazioni saranno leggermente modificate sulla scorta delle normative anti-contagio, senza però stravolgerne la natura. Un'anteprima mondiale per Aston Martin. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Autonews, la Mercedes-Benz non sarà presente alla kermesse californiana, mentre McLaren, Rolls-Royce, Bentley, Porsche ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, il prossimo agosto torneranno gli eventi dellaCardedicati al mondo delle auto storiche e moderne. Gli organizzatori hanno confermato le date e i classici appuntamenti del Pebble Beach Concours, del Quail Motorsports Gathering, della Werks Reunion e del Concorso Italiano, ma hanno anche reso noto che, per il momento, non è ancorala presenza di tutte le Case automobilistiche che nelle scorse edizioni avevano sponsorizzato i vari eventi. Le manifestazioni saranno leggermente modificate sulla scorta delle normative anti-contagio, senza però stravolgerne la natura. Un'anteprima mondiale per Aston Martin. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Autonews, la Mercedes-Benz non sarà presente alla kermesse californiana, mentre McLaren, Rolls-Royce, Bentley, Porsche ...

