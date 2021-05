Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto 24 ore dopo la scelta a UeD | tutto in pubblico

(Di venerdì 14 maggio 2021)sono fuori da Uomini e Donne. Insieme. Le anticipazioni lo sostenevano da giorni, ma solo giovedì 23 maggio 2021 ildi Maria De Filippi ne ha avuto conferma: il tronista di Nettuno ha deciso di vivere una storia con, impiegata toscana, preferendola a Eugenia Rigotti, studentessa trentina che ovviamente non l’ha presa proprio bene. “Ero molto in dubbio con te – le parole di– Non sapevo e fare un passo in più o fermarmi. Andando avanti ho voluto pensarci bene e ho voluto continuare a frequentarti. Ne è valsa la pena perché nell’ultima settimana ho iniziato a pensare troppo. Mi chiedevo perché non ti avessi ancora. Se ti va, sono ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, la scelta di Massimiliano Mollicone criticata sui social - infoitcultura : Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto dopo la scelta: 'Siamo innamorati' - fanpage : #Uominiedonne, Massimiliano e Vanessa dopo la scelta - CheDonnait : Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto fanno sognare dopo #uominiedonne - IsaeChia : #UominieDonne, Eugenia Rigotti rilascia le prime dichiarazioni dopo non essere stata scelta da Massimiliano Mollico… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Mollicone

Oggi , venerdì 14 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale con i protagonisti di Uomini e Donne . Dopo la scelta di, i riflettori saranno puntati su Giacomo Czerny . Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne Cresce l'attesa per la nuova puntata di Uomini e Donne . Dopo la scelta ...Eugenia Rigotti "? Non porto rancore"/ Dopo Uomini e donne... Gianni Sperti difende Giacomo Czerny Gianni Sperti si è schierato dalla parte di Giacomo Czerny capendo i suoi ...Eugenia Rigotti in terapia, confessione dopo Uomini e Donne: “Non mi distruggo per chi non mi vuole” Ieri è andata in onda la scelta di Massimiliano ...Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, venerdì 14 maggio, sono pronte a riservare importanti sorprese ...