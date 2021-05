M5S: Cuperlo, 'è imploso, ora Conte faccia operazione verità' (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Il movimento di Grillo e Casaleggio non esiste più, quel movimento è imploso. La vera rottura per loro è stato l'aggancio con il potere. Per cui oggi la leadership Conte è obbligata a un'operazione di verità e spero che porti un pezzo di quel movimento" nel campo alternativo alla destra. "Ma noi saremo più convincenti in questa opera quanto più sapremo rafforzare il nostro progetto e la nostra proposta". Lo dice Gianni Cuperlo alla Direzione Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Il movimento di Grillo e Casaleggio non esiste più, quel movimento è. La vera rottura per loro è stato l'aggancio con il potere. Per cui oggi la leadershipè obbligata a un'die spero che porti un pezzo di quel movimento" nel campo alternativo alla destra. "Ma noi saremo più convincenti in questa opera quanto più sapremo rafforzare il nostro progetto e la nostra proposta". Lo dice Giannialla Direzione Pd.

Advertising

TV7Benevento : M5S: Cuperlo, 'è imploso, ora Conte faccia operazione verità'... - sergiopillai : @erretti42 Adesso vado a cercarmi l'intervista di Cuperlo su Domani, perchè pare che abbia detto che l'alleanza PD-… - VitoCavarretta : @IlNasara @mariachi3176 @matteorenzi @Mov5Stelle Leggiti cosa a scritto Cuperlo oggi. Il M5s non esiste più, è un c… - MMastrantuono : RT @TV7Benevento: Pd: Cuperlo, 'M5s di Grillo e Casaleggio non c'è più, non giustifichiamo l'impossibile' (2)... - TV7Benevento : Pd: Cuperlo, 'M5s di Grillo e Casaleggio non c'è più, non giustifichiamo l'impossibile' (2)... -