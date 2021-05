Legnano | infortunio in officina | operaio ferito

(Di venerdì 14 maggio 2021)(Milano) 14 maggio 2021. Cade dall'altezza di circa cinque metri e finisce in ospedale. Ieri pomeriggio intorno alle 15 all'interno di unadi via Locatelli a, undi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Legnano infortunio

Il Giorno

Dall'di Martina Fracchia in allenamento, a quello di Francesca Pastore in gara uno di ... Il PalaVolley diospiterà le rossoblu sabato 15 a partire dalle ore 21. Diretta sui canali ...(Seguono aggiornamenti) E' l'ennesimosul lavoro che si è verificato nelle ultime settimane. Lo scorso 5 maggio un operaio originario di, Christian Martinelli, è deceduto a causa ...Su un colpo di testa di Kumbulla, Leonardo Bonucci sfiora la palla con la mano. L’arbitro lo ritiene fallo e assegna rigore Sul finale di Hellas... Highlights e Gol Verona Juve in diretta dal Marcanto ...Legnano (Milano) 14 maggio 2021. Cade dall'altezza di circa cinque metri e finisce in ospedale. Ieri pomeriggio intorno alle 15 all'interno di una officina di via Locatelli a Legnano, un operaio di 49 ...