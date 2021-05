Internazionali di Roma: Rafael Nadal stacca il pass per le semifinali (Di venerdì 14 maggio 2021) Rafael Nadal si prende la rivincita sul tedesco Alexander Zverev e domani disputerà per la dodicesima volta in carriera le semifinali agli Internazionali di Roma. Il suo avversario sarà la sorpresa americana Reilly Opelka. In campo in questo momento l’altro big match di giornata tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas mentre in serata (meteo permettendo) scenderà in campo anche Lorenzo Sonego dopo l’impresa di ieri contro Thiem. Internazionali di Roma: Nadal alza il muro e si prende la rivincita su Zverev Rafael Nadal sforna la miglior prestazione della sua stagione 2021 e conquista il penultimo atto agli Internazionali di Roma, la sua 75esima semifinale in un torneo Masters 1000 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021)si prende la rivincita sul tedesco Alexander Zverev e domani disputerà per la dodicesima volta in carriera leaglidi. Il suo avversario sarà la sorpresa americana Reilly Opelka. In campo in questo momento l’altro big match di giornata tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas mentre in serata (meteo permettendo) scenderà in campo anche Lorenzo Sonego dopo l’impresa di ieri contro Thiem.dialza il muro e si prende la rivincita su Zverevsforna la miglior prestazione della sua stagione 2021 e conquista il penultimo atto aglidi, la sua 75esima semifinale in un torneo Masters 1000 ...

Paolo_Bargiggia : Solo un Paese Governato da idioti mette in piedi un cinema squallido come quello degli Internazionali di tennis di… - virginiaraggi : Congratulazioni a Giovanni Malagò, confermato presidente del Coni. Lo sport deve ripartire e Roma farà la sua parte… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO AI QUARTI DI FINALE BATTUTO L'AUSTRIACO THIEM IN 3 SET (6-4, 6-7, 7-6)… - lifestyleblogit : Internazionali tennis Roma, Nadal batte Zverev e va in semifinale - - MatteoSelfinio : @chiiaramarzano L'hanno trasmessa anche durante la pausa di un match degli Internazionali di Tennis a Roma, grande Luca ti adoro -