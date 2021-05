I nuovi MacBok Air saranno più sottili e colorati

Advertising

MashableItalia : Più sottili e colorati, come potrebbero essere i nuovi MacBok Air (@Connessioni) -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi MacBok

Si avvicina il lancio dei nuovi iMac 24" con SoC M1 e, come di consueto, Apple ha cominciato a rilasciare una serie di interviste volte a raccontare i principali aspetti del suo nuovo prodotto. Non tu ...Con spedizioni aumentate dell'81% rispetto allo scorso anno, il settore notebook si mantiene in splendida forma e in forte crescita.