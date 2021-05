Gregoretti, niente processo: “Il fatto non sussiste”. E Salvini attacca la sinistra (Di venerdì 14 maggio 2021) Catania, 14 mag – Accolta la richiesta di non luogo a procedere: Matteo Salvini non sarà processato per il caso Gregoretti. Il gup di Catania, sul caso che vedeva il leader della Lega accusato di sequestro di persona, ha ritenuto che “il fatto non sussiste“. La posizione dell’allora ministro dell’Interno, come nelle previsioni della vigilia, è stata archiviata. Pertanto lo stesso caso Gregoretti, nato a seguito dell’inchiesta aperta a Siracusa nel luglio del 2019, può dirsi definitivamente terminato. La sinistra immigrazionista si straccia le vesti, con l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano che arriva a dire che “le politiche di Salvini sono da reato contro l’umanità, anche se oggi l’ha scampata”. Gregoretti, Salvini: “Dedico la mia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021) Catania, 14 mag – Accolta la richiesta di non luogo a procedere: Matteonon sarà processato per il caso. Il gup di Catania, sul caso che vedeva il leader della Lega accusato di sequestro di persona, ha ritenuto che “ilnon“. La posizione dell’allora ministro dell’Interno, come nelle previsioni della vigilia, è stata archiviata. Pertanto lo stesso caso, nato a seguito dell’inchiesta aperta a Siracusa nel luglio del 2019, può dirsi definitivamente terminato. Laimmigrazionista si straccia le vesti, con l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano che arriva a dire che “le politiche disono da reato contro l’umanità, anche se oggi l’ha scampata”.: “Dedico la mia ...

Advertising

repubblica : ?? Nave Gregoretti, la decisione del giudice: niente processo per Salvini - fattoquotidiano : CASO GREGORETTI Niente processo per Salvini - SkyTG24 : Niente rinvio a giudizio per Matteo #Salvini per il caso #Gregoretti perché 'il fatto non sussiste'… - ErmannoKilgore : #Gregoretti . Salvini: linea di governo condivisa. Quindi lui non contava niente… - thewaterflea : RT @LegaSalvini: CASO #GREGORETTI, NIENTE PROCESSO PER MATTEO #SALVINI. IL GUP DI CATANIA DECIDE PER IL NON LUOGO A PROCEDERE -