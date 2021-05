**Governo: Provenzano, ‘non possiamo più tollerare atteggiamento Lega’** (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Corriamo ancora il rischio di schiacciarci troppo sulla responsabilità. E per questo fa bene Letta” a chiedere “una missione muova per la maggioranza che coinvolga tutti, perché noi non possiamo più accettare e tollerare l’atteggiamento della Lega”. Così il vicesegretario Pd, Peppe Provenzano, alla Direzione Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Corriamo ancora il rischio di schiacciarci troppo sulla responsabilità. E per questo fa bene Letta” a chiedere “una missione muova per la maggioranza che coinvolga tutti, perché noi nonpiù accettare el’della Lega”. Così il vicesegretario Pd, Peppe, alla Direzione Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Governo: Provenzano, 'non possiamo più tollerare atteggiamento Lega'**... - avvmacellaro : RT @rodcostakiwi: #portaaporta Secondo il min.Provenzano, la Lega, accettando di entrare in questo governo, non avrebbe mai facoltà di diss… - annaros70527446 : RT @rodcostakiwi: #portaaporta Secondo il min.Provenzano, la Lega, accettando di entrare in questo governo, non avrebbe mai facoltà di diss… - alessio_cat : @AdOnoreDelVero @michelesantang1 @jcrvo @paologerbaudo @aquilarandagia3 @LucaBizzarri Eh sì, Carfagna al sud e Gelm… -