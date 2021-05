Fisker - Accordo con Foxconn | il secondo modello sarà prodotto dal 2023

(Di venerdì 14 maggio 2021) Lacompie un nuovo passo avanti nella sua collaborazione industriale con la. La startup statunitense ha trasformato la lettera d'intenti firmata a fine febbraio con l'azienda taiwanese in unquadro per lo sviluppo congiunto di un "nuovo veicolo elettrico rivoluzionario, da affiancare alla Suv Ocean (prodotta in Austria dalla Magna Steyr dal quarto trimestre del 2022). Il progetto Pear. La nuova auto alla spina, chepresentata sotto forma di prototipo al Salone dell'Auto di Los Angeles, in calendario a novembre, fa parte del progetto Pear (acronimo di Personal Electric Automotive Revolution): con questo, le due società intendono sviluppare, sulla base di una piattaforma denominata FP28", un veicolo checommercializzato con il marchioin Nord ...

Per Fisker, una volta completato il contratto con Foxconn, questo sarà il secondo grande accordo degli ultimi mesi, dopo aver annunciato la collaborazione in Europa con il gruppo Magna. Saranno gli Stati Uniti a ospitare l'impianto che metterà Fisker nelle condizioni di vendere le sue auto elettriche a prezzi altamente concorrenziali. La startup Fisker Inc. ha annunciato un accordo con Foxconn per produrre un'auto elettrica che sarà venduta a meno di 30mila dollari.