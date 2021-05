Finale di Amici con Pio e Amedeo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Anche Pio ealladiin onda domani sera Libero, pagina 21. Grandissima attesa per la prima serata di domani su Canale5: in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi conduce l’ultimo appuntamento di questa stagione del talent show. Cinque i talenti che si contendono la vittoria in una serata ricca di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni, 18 anni cantautore; Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore. Solo uno di loro si aggiudicherà il premio di vincitore assoluto. In palio un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Durante lo show verranno consegnati diversi premi. Tra gli altri il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; il premio Tim dato dalla platea giudicante nelle ...

Domani, sabato 15 Maggio, assisteremo alla stupefacentedella ventesima edizione del talent showdi Maria De Filippi. Il format non accenna a sfumare il suo successo e, anno dopo anno, ...Leggi anche Il percorso di Deddy ad"Hai paura della?" le ha domandato la De Filippi . "Ho paura di prenderla un po' male come è successo alla semifinale. Mi sono agitata tanto, questa ...Cresce l'attesa per la messa in onda dell 'ultima puntata di Amici 20, in programma sabato 15 maggio su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali sulla finale rivelano che i cinque concorrenti che sono giu ...Libero, pagina 21. Grandissima attesa per la prima serata di domani su Canale5: in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi conduce l’ultimo appuntamento di questa ...