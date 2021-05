Dungeons & Dragons: Dark Alliance, lancio diretto su Xbox Game Pass (Di venerdì 14 maggio 2021) L’uscita di Dungeons & Dragons: Dark Alliance avverrà in contemporanea con il suo ingresso diretto nella rosa di titoli di Xbox Game Pass Il fermento di Xbox per il ventennale è solo la punta di diamante per la console Microsoft, visto il recente annuncio dell’inclusione diretta di Dungeons & Dragons: Dark Alliance tra i titoli presenti su Game Pass. L’annuncio avviene un po’ in sordina, ma non c’è molto altro da dire: mentre il titolo (scorrelato dagli altri Dark Alliance) resta comunque disponibile su più piattaforme, gli abbonati al servizio in ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 maggio 2021) L’uscita diavverrà in contemporanea con il suo ingressonella rosa di titoli diIl fermento diper il ventennale è solo la punta di diamante per la console Microsoft, visto il recente annuncio dell’inclusione diretta ditra i titoli presenti su. L’annuncio avviene un po’ in sordina, ma non c’è molto altro da dire: mentre il titolo (scorrelato dagli altri) resta comunque disponibile su più piattaforme, gli abbonati al servizio in ...

Advertising

Gamestormit : ? Dungeons & Dragons Dark Alliance è in arrivo su Xbox Game Pass al Day One ?? - infoitscienza : Dungeons & Dragons: Dark Alliance, tutto quello che sappiamo - CanalNext_Level : RT @NEO_GEO_90: ?? Xbox Game Pass tendrá Dungeons & Dragons Dark Alliance en su lanzamiento. ?? - gamescore_it : Dungeons & Dragons: Dark Alliance è in arrivo su Xbox Game Pass - - Djprieto_y_Neta : ????????Xbox Game Pass recibirá Dungeons & Dragons Dark Alliance de lanzamiento -