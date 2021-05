Disco Elysium non è più bandito in Australia, la board rivede la classificazione – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) La board Australiana ha deciso di rivedere la classificazione di Disco Elysium, che dunque non è più bandito in Australia: ecco i motivi del cambio di rotta.. Disco Elysium non è più bandito in Australia: la board ha deciso di rivedere la classificazione del gioco, che era stata negata in un primo momento a causa dei numerosi riferimenti all’uso di droga presenti nella storia. La Notizia della classificazione negata per Disco Elysium: The Final Cut ha avuto inevitabili ripercussioni sulle vendite del titolo sviluppato da ZA/UM, che tuttavia ora potrà essere distribuito ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) Lana ha deciso dire ladi, che dunque non è piùin: ecco i motivi del cambio di rotta..non è piùin: laha deciso dire ladel gioco, che era stata negata in un primo momento a causa dei numerosi riferimenti all’uso di droga presenti nella storia. Ladellanegata per: The Final Cut ha avuto inevitabili ripercussioni sulle vendite del titolo sviluppato da ZA/UM, che tuttavia ora potrà essere distribuito ...

