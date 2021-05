Covid, in un mese ricoveri dimezzati e contagi e morti in calo: tutte le Regioni in giallo (Di venerdì 14 maggio 2021) La curva dei crolla e l'Italia prova a ripartire. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rispecchia un forte miglioramento nei dati riguardo le ospedalizzazioni per nel nostro Paese, che si sono quasi ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) La curva dei crolla e l'Italia prova a ripartire. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rispecchia un forte miglioramento nei dati riguardo le ospedalizzazioni per nel nostro Paese, che si sono quasi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per Covid in Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Covid, in un mese ricoveri dimezzati e contagi e morti in calo: tutte le Regioni in giallo - Quotidianinet : Covid-19. 8.085 nuovi casi e 201 morti. Gimbe: in un mese quasi dimezzati i ricoveri - larenait : Odissea con lieto fine per una coppia di Bovolone (Verona) - BellumoreFabio : Un miliardo di dollari al mese. Il vaccino Covid è un affarone per Pfizer (di C. Paudice) -