CorSport – Gattuso, il suo Napoli è al top con una condizione fisica da urlo (Di venerdì 14 maggio 2021) C’è un fattore fondamentale nell’ottimo finale di stagione che vede il Napoli protagonista ed è la condizione fisica dei calciatori. Gennaro Gattuso, con i suoi preparatori, è riuscito a farli arrivare al top della condizione anche a fine stagione. Ora il suo Napoli corre, nonostante le tantissime partite giocate e gli impegni ravvicinati. Da Quando la squadra gioca quasi sempre una volta a settimana, il tecnico ha potuto puntare anche di più sull’aspetto tattico e di preparazione dei match e questo ha inciso positivamente sul rendimento dei giocatori partenopei. Lo staff di Gattuso Corriere dello Sport mette in evidenza l’eccellente condizione fisica del Napoli e scrive: La squadra oggi non corre, vola. Ha una ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 maggio 2021) C’è un fattore fondamentale nell’ottimo finale di stagione che vede ilprotagonista ed è ladei calciatori. Gennaro, con i suoi preparatori, è riuscito a farli arrivare al top dellaanche a fine stagione. Ora il suocorre, nonostante le tantissime partite giocate e gli impegni ravvicinati. Da Quando la squadra gioca quasi sempre una volta a settimana, il tecnico ha potuto puntare anche di più sull’aspetto tattico e di preparazione dei match e questo ha inciso positivamente sul rendimento dei giocatori partenopei. Lo staff diCorriere dello Sport mette in evidenza l’eccellentedele scrive: La squadra oggi non corre, vola. Ha una ...

