Concorso Referendari Tar 2021 | nuove comunicazioni sulle prove a luglio

(Di venerdì 14 maggio 2021) *aggiornamento del 14/05/: Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 maggio, il diario e la sede dellescritte delverranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 2. Leggi l’avviso *aggiornamento del 9/04: i posti delTarsono aumentati a 60, ovvero 20 in più rispetto alle indicazioni contenute nel bando. Vista la modifica, le domande possono essere trasmesse fino alle ore 17 del 30 aprile. Leggi l’avviso Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 19 febbraio. La selezione, per titoli ed esami, consentirà di coprire posti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Referendari

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

aggiornamento del 9/04 : i posti delTar 2021 sono aumentati a 60 , ovvero 20 in più rispetto alle indicazioni contenute nel bando. Vista la modifica, le domande possono essere trasmesse fino alle ore 17 del 30 ...... purché naturalmente in possesso dei requisiti richiesti per accedere alper dirigente. La ...del Consiglio di Stato (anche se un emendamento richiedeva la riduzione a 9 unità) e 20...Marini ha presentato in I Commissione la sua riforma della legge sui referendum provinciali. Ad impegnare oggi la I Commissione guidata da Vanessa Masè (La Civica) è stato sopra ...Ed è andata proprio come ci si attendeva, con l'ampia approvazione dei 9 milioni e mezzo di credito per la progettazione del nuovo museo che dunque da Lugano si trasferirà nel comparto occupato dall'a ...