Caso Gregoretti, a Catania non luogo a procedere per Salvini (Di venerdì 14 maggio 2021) Catania (ITALPRESS) – Non luogo a procedere per l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini: è questa la decisione del Gup di Catania Nunzio Sarpietro, al termine della Camera di Consiglio. Salvini era accusato di sequestro di persona per il Caso dei 131 migranti lasciati a bordo della nave Gregoretti, a luglio del 2019, nel porto di Augusta in provincia di Siracusa. Per il numero uno del Carroccio, anche la Procura di Catania aveva ribadito al Gup di emettere una sentenza di non luogo a procedere perchè nello sbarco dei migranti l'allora ministro dell'Interno “non ha violato alcuna convenzione nazionale e internazionale”, le sue scelte sono state “condivise dal governo” e la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021)(ITALPRESS) – Nonper l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo: è questa la decisione del Gup diNunzio Sarpietro, al termine della Camera di Consiglio.era accusato di sequestro di persona per ildei 131 migranti lasciati a bordo della nave, a luglio del 2019, nel porto di Augusta in provincia di Siracusa. Per il numero uno del Carroccio, anche la Procura diaveva ribadito al Gup di emettere una sentenza di nonperchè nello sbarco dei migranti l'allora ministro dell'Interno “non ha violato alcuna convenzione nazionale e internazionale”, le sue scelte sono state “condivise dal governo” e la sua ...

Advertising

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, MATTEO SALVINI DOMANI A CATANIA: VADO SERENO A PROCESSO, MA LA GIUSTIZIA VA RIFORMATA ANCHE CON I… - Giorgiolaporta : #SalviniAssolto per il caso #Gregoretti. Perché difendere i confini è dovere di un Ministro e non può essere reato!… - LegaSalvini : CASO #GREGORETTI, #SALVINI RISCHIA IL BIS. DOMANI LA DECISIONE SUL RINVIO A GIUDIZIO - ClaudioDurigon : Caso Gregoretti, niente processo per Matteo Salvini. Il GUP di Catania decide per il non luogo a procedere – Il Tem… - quaranta_vito : Che pagliacciata Caso Gregoretti, gup dichiara il non luogo a procedere per Salvini -