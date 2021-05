Uomo aggredito da fratello, cognata e nipoti per vecchi dissidi familiari: denunciati (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefalcone di Val Fortore (Bn) – I Carabinieri della Stazione di Montefalcone di Val Fortore, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone del posto per lesioni personali, minaccia aggravata, percosse e violazione di domicilio. Le tempestive indagini, scaturite dalla richiesta di intervento di un 55enne del posto, hanno consentito di appurare che i quattro aggressori, fratello, cognata e nipoti del malcapitato, erano entrati in un terreno adiacente l’abitazione del richiedente scavalcandone il recinto, dove poi lo avevano percosso e minacciato gravemente a causa di vecchi dissidi familiari. Al fine di evitare ulteriori conseguenze, i militari hanno proceduto al ritiro cautelare di tre ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefalcone di Val Fortore (Bn) – I Carabinieri della Stazione di Montefalcone di Val Fortore, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone del posto per lesioni personali, minaccia aggravata, percosse e violazione di domicilio. Le tempestive indagini, scaturite dalla richiesta di intervento di un 55enne del posto, hanno consentito di appurare che i quattro aggressori,del malcapitato, erano entrati in un terreno adiacente l’abitazione del richiedente scavalcandone il recinto, dove poi lo avevano percosso e minacciato gravemente a causa di. Al fine di evitare ulteriori conseguenze, i militari hanno proceduto al ritiro cautelare di tre ...

Advertising

sbonaccini : Due anni fa Andrea Nicoletti fermò il bus che stava guidando nel centro di Bologna per soccorrere un uomo aggredito… - anteprima24 : ** Uomo aggredito da #Fratello, #Cognata e #Nipoti per vecchi dissidi familiari: denunciati **… - ilmilanesenews : Prima si è ubriacato, poi ha iniziato a molestare i passanti, infine ha aggredito i carabinieri: in manette un uomo… - PantheonVerona : È stato arrestato il 47enne che martedì pomeriggio è stato trovato al Saval ubriaco e senza mascherina. L'uomo avev… - LameziaInforma : Dai tifosi del Sambiase beni di prima necessità per la famiglia dell’uomo aggredito domenica in Piazza 5 Dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo aggredito Savona, controlli della Polizia: identificate circa 30 persone L'uomo, dopo l'arresto da parte dei carabinieri, richiesto dal Pm Vincenzo Carusi, processato per direttissima in mattinata, ha negato di aver aggredito la coniuge e […] Cultura e Spettacoli ...

Scontri tra arabi ed ebrei nelle città israeliane: linciaggi e violenze non si fermano L'uomo è stato ricoverato nell'ospedale di Ichilov e le sue condizioni sono state giudicate gravi, ... Ad Acri, invece, un ebreo è stato aggredito da rivoltosi arabi e colpito con pietre e sbarre di ...

Uomo aggredito a Lamezia, resta in gravi condizioni Zoom24.it Uomo aggredito da fratello, cognata e nipoti per vecchi dissidi familiari: denunciati Montefalcone di Val Fortore (Bn) – I Carabinieri della Stazione di Montefalcone di Val Fortore, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà quattro pers ...

Basilea: 22enne aggredito mentre ritira la posta Mercoledì pomeriggio uno sconosciuto ha aggredito e accoltellato un 22enne nella corte sul retro di una palazzina a Basilea. La vittima si stava dirigendo verso la buca delle lettere. Le sue ferite so ...

L', dopo l'arresto da parte dei carabinieri, richiesto dal Pm Vincenzo Carusi, processato per direttissima in mattinata, ha negato di averla coniuge e […] Cultura e Spettacoli ...L'è stato ricoverato nell'ospedale di Ichilov e le sue condizioni sono state giudicate gravi, ... Ad Acri, invece, un ebreo è statoda rivoltosi arabi e colpito con pietre e sbarre di ...Montefalcone di Val Fortore (Bn) – I Carabinieri della Stazione di Montefalcone di Val Fortore, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà quattro pers ...Mercoledì pomeriggio uno sconosciuto ha aggredito e accoltellato un 22enne nella corte sul retro di una palazzina a Basilea. La vittima si stava dirigendo verso la buca delle lettere. Le sue ferite so ...