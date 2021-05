Sunset Overdrive 2 su PS5 e PS4? “Nulla lo impedisce” | dice Insomniac – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 13 maggio 2021)ha parlato di2 e ha affermato chel’arrivo del gioco sue PS5. Ecco cosa sappiamo.. Il creative director diMarcus Smith ha affermato che “” allo studio di realizzare2 – ovvero un ipotetico seguito dell’esclusiva Xbox – pere PS5. Addirittura, Smith ha affermato che gli piacerebbe tornare a lavorare sul gioco. L’informazione è stata condivisa tramite una dichiarazione rilasciata a GQ. Smith ha affermato: “Mai dire mai è il mio approccio. Ovviamente, siamo parte di Sony ora, ma noi possediamo l’IP e non c’è… Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sunset Overdrive

Everyeye Videogiochi

... e un'analisi sulle mosse di Sony , che ha ottenuto una quota del pacchetto di Discord e si prepara a lanciaresulle piattaforme di casa PlayStation. L'appuntamento con WeeklyCast è ...L a registrazione del marchio dida parte di Sony potrebbe indicare il prossimo arrivo su PlayStation del titoloè stato fino ad ora un' esclusiva di Xbox One ma, visto l' avvenuto acquisto del suo ...Un nuovo Sunset Overdrive potrebbe uscire su piattaforme PlayStation? Insomniac non lo esclude ma al momento non c'è nulla da annunciare.Sony entra in possesso del marchio Sunset Overdrive, l'esclusiva Xbox targata Insomniac potrebbe uscire sulle console PlayStation?