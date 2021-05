Stasera a “Striscia La Notizia” Pinuccio indaga sulle opere di De Chirico e Guttuso sparite dalla Rai (Di giovedì 13 maggio 2021) Questa sera a “Striscia La Notizia” a partire dalle 20:45 su Canale uno scoop dell’inviato Pinuccio: sono sparite dalla Rai alcune opere d’arte di estremo valore. In particolare, il quadro “Vita nei campi” di Giorgio de Chirico, che pare sia stato rubato e sostituito con una copia (poi scomparsa anche quella), e “La domenica della buona gente” di Renato Guttuso. “Striscia La Notizia” Pinuccio sullo scoop delle opere arte intervista il direttore canone e beni artistici Rai Sinisi A scoprirlo è Pinuccio , titolare della rubrica “Rai scoglio 24” sugli sprechi Rai e candidato al Cda della tv di Stato, che nella puntata di Stasera per far luce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Questa sera a “La” a partire dalle 20:45 su Canale uno scoop dell’inviato: sonoRai alcuned’arte di estremo valore. In particolare, il quadro “Vita nei campi” di Giorgio de, che pare sia stato rubato e sostituito con una copia (poi scomparsa anche quella), e “La domenica della buona gente” di Renato. “Lasullo scoop dellearte intervista il direttore canone e beni artistici Rai Sinisi A scoprirlo è, titolare della rubrica “Rai scoglio 24” sugli sprechi Rai e candidato al Cda della tv di Stato, che nella puntata diper far luce ...

