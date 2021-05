Sicurezza | “La Cyber Security dei governi passa per la Control Room di ReputationUP”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Castelfranco Veneto 13 maggio 2021 TV) - Andrea Baggio, CEO Europa di, lancia il nuovo servizio diper affiancare le intelligence nazionali nella gestione dellainformatica Castelfranco Veneto (TV), 13 maggio 2021 - Il servizio consente di integrare le già avanzate tecnologie governative per tutelare lae prevenireattacchi. Cos'è ladiNell'era del digitale, anche la politica e le istituzioni hanno dovuto adattarsi a questa nuova forma di comunicazione. Per le istituzioni governative, quindi, essere dotati di una solida presenza, online come offline, è diventato un aspetto di primaria importanza. “La nostra...