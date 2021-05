Perché Jennifer Lopez dovrebbe dare una seconda chance a Ben Affleck? (Di giovedì 13 maggio 2021) Ci sono alcuni che stanno andando letteralmente in sollucchero alla sola idea che Jennifer Lopez e Ben Affleck siano tornati insieme. Uno su tutti l’amico della coppia, e migliore amico di Ben, Matt Damon. Durante una intervista all’interno del programma televisivo “Today” ha dichiarato: “Spero sia vero. Voglio bene a entrambi. Sarebbe fantastico. Però non dico di più. Non c’è abbastanza alcol al mondo per farmi dire altro al riguardo”. Dall’altra parte c’è uno dei blogger di gossip e cronaca rosa più famoso d’America, Perez Hilton, seguitissimo anche dalle stesse star. A lui questa “reunion” proprio non va giù. Perez Hilton ha sempre amato Jennifer Lopez, è un suo grande fan. In passato non gli è piaciuto come Ben Affleck si sia comportato con lei e non si è fatto certo scrupolo di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 maggio 2021) Ci sono alcuni che stanno andando letteralmente in sollucchero alla sola idea chee Bensiano tornati insieme. Uno su tutti l’amico della coppia, e migliore amico di Ben, Matt Damon. Durante una intervista all’interno del programma televisivo “Today” ha dichiarato: “Spero sia vero. Voglio bene a entrambi. Sarebbe fantastico. Però non dico di più. Non c’è abbastanza alcol al mondo per farmi dire altro al riguardo”. Dall’altra parte c’è uno dei blogger di gossip e cronaca rosa più famoso d’America, Perez Hilton, seguitissimo anche dalle stesse star. A lui questa “reunion” proprio non va giù. Perez Hilton ha sempre amato, è un suo grande fan. In passato non gli è piaciuto come Bensi sia comportato con lei e non si è fatto certo scrupolo di ...

