Non basta invocare la pace. Il Vaticano sa che la crisi israelo-palestinese va risolta col diritto (Di giovedì 13 maggio 2021) Non basta invocare il cessate il fuoco chiudendo gli occhi davanti alle radici strutturali della nuova esplosione di violenza in Terrasanta. L'Osservatore Romano del 12 maggio colloca come articolo-editoriale la testimonianza di un parroco italiano a Gaza City. "In nome di Dio le parti in lotta si fermino", afferma padre Gabriel Romanelli aggiungendo subito dopo una citazione di Giovanni Paolo II: "È l'ingiustizia la radice della mancanza di pace. Per questo chiediamo un passo indietro a entrambi i contendenti! Solo garantendo i diritti di tutti si può arrivare alla riconciliazione". Garantire i diritti di tutti è la linea della Santa Sede non da oggi. Tanto più convinta in un momento come questo, in cui il governo Netanyahu è impegnato a raccogliere intorno a sé gesti di solidarietà unilaterale. Non a caso l'agenzia di informazione ...

