Napoli | il Covid uccide l’imprenditrice Elisa Russo L’ultimo post su Fb | “Mi difendo”

Si è arresa al Covid l'imprenditrice Elisa Russo, fondatrice dell'associazione "La forza delle Donne". La notizia è trapelata nella serata di ieri, gettando nello sconforto amici e parenti. Aveva contratto la malattia a fine aprile. Napoli, si arrende al Covid Elisa Russo: lutto nel mondo del'imprenditoria Elisa era nota per essere la titolare di Auto

