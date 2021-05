Love | Death and Robots 2 | non fate binge-watching e gustatevi ogni episodio

(Di giovedì 13 maggio 2021) https://youtu.be/kattCg6-Vq0, l’antologia fantascientifica composta di corti animati diffusa su Netflix un paio di anni fa, torna con una seconda tranche di storie brevi (nessuna raggiunge i venti minuti), otto contro le diciotto della prima annata, dal 14 maggio su Netflix. Definita da alcuni come una sorta di Black Mirror animata, eletta erede di Heavy Metal da altri, la serie creata sotto l’egida di David Fincher (Sev7n), Tim Miller (Deadpool) e Jennifer Yuh Nelson annoverava storie slegate tra loro – per genere, tematiche e iconografia – ma accomunate dalla presenza di una storia d’amore, di morte o robot (quanto non tutte e tre), ognuna realizzata da uno studio d’animazione differente con le tecniche più eterogenee e innovative. Dai diciotto episodi apparsi sulla piattaforma digitale nel marzo del 2019, si ...

stato diffuso un nuovo trailer di "+ Robots Volume 2 ". La seconda stagione dell'apprezzata serie animata antologica farà il proprio debutto su Netflix il 14 maggio 2021 , visibile anche su Sky Q e NOW. Otto nuove storie di fantascienza per l'antologia di corti animati che evocano Black Mirror e Heavy Metal sbarcano su Netflix dal 14 maggio. Trama, trailer e data di uscita del capitolo due della serie animata antologica della piattaforma di streaming ...