LIVE Berrettini-Tsitsipas 5-6 | Internazionali Roma in DIRETTA | l’azzurro deve prolungare il primo set

(Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-THIEM DALLE 19.00 5-3 Errore con il diritto dipuò approfittarne. 3-4 Il greco vola in vantaggio! Il servizio ha abbandonato per un attimo. 3-3 Lungo il rovescio disu uno scambio dominato dal greco. 2-3 Prima esterna del greco. 1-3 RISPOSTA PROFONDA DI! L’italiano trova un altro diritto velenoso. 2-1gestisce il punto e si fa sentire da fondocampo: gran diritto del greco. 2-0SHOW CON IL DIRITTO A SVENTAGLIO!!!! 0-1 MINI-BREAK IMMEDIATO DI! ACCELERAZIONE DEVASTANTE DI DIRITTO! 6-6 Ilset si deciderà al ...

Il match in diretta su Sky Sport Uno, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Matteo si gioca con Stefanos Tsitsipas un posto nei quarti agli Internazionali d'Italia in corso al Foro Italico. Oggi è il "Super giovedì" del Foro Italico con tutti gli ottavi di finale del singolare maschile. Sul centrale ore 10 Djokovic-Davidovich Fokina e non prima delle ore 14 Nadal-S. Tra i due giocatori c'è un solo precedente, nel 2019 sulla terra di Kitzbuhel, dove l'austriaco si impose in due set.