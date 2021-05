Libri: Lang, MacFarlane e McCann nella cinquina del Premio Gregor von Rezzori (Di giovedì 13 maggio 2021) Firenze, 13 mag. - (Adnkronos) - Luc Lang con "La tentazione" (Edizioni Clichy, traduzione di Tommaso Guerrieri), Robert MacFarlane con "Underland" (Einaudi, traduzione di Duccio Sacchi), Colum McCann con "Apeirogon" (Feltrinelli, traduzione di Marinella Magri), Maaza Mengiste con "Il Re Ombra" (Einaudi, traduzione di Anna Nadotti), Maggie O'Farrell con "Nel nome del figlio" (Guanda, traduzione di Stefania De Franco): sono questi i finalisti che compongono la cinquina della sezione di narrativa straniera della quindicesima edizione del Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze. La selezione è stata svolta dalla giuria composta da Beatrice Monti della Corte, vedova dello scrittore Gregor von Rezzori, Ernesto Ferrero ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Firenze, 13 mag. - (Adnkronos) - Luccon "La tentazione" (Edizioni Clichy, traduzione di Tommaso Guerrieri), Robertcon "Underland" (Einaudi, traduzione di Duccio Sacchi), Columcon "Apeirogon" (Feltrinelli, traduzione di MariMagri), Maaza Mengiste con "Il Re Ombra" (Einaudi, traduzione di Anna Nadotti), Maggie O'Farrell con "Nel nome del figlio" (Guanda, traduzione di Stefania De Franco): sono questi i finalisti che compongono ladella sezione di narrativa straniera della quindicesima edizione delvon- Città di Firenze. La selezione è stata svolta dalla giuria composta da Beatrice Monti della Corte, vedova dello scrittorevon, Ernesto Ferrero ...

