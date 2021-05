Jean Le Cam ambasciatore del Bol d’Or Mirabaud 2021

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 13 maggio 2021)Le Cam, skipper francese arrivato quarto all’ultimo Vendée Globe saràdel Bol, la manifestazione organizzata dalla Société Nautique de Genève dall’11 al 13 giugno sul Lago di Ginevra. Le Cam è un leggenda vivente della vela. Soprannominato King, nell’ultimo giro in solitario intorno al mondo e senza scali si è distinto non solo per il suo posizionamento finale, ma anche per aver abbandonato la competizione per soccorrere e trarre in salvo il collega e avversario Kevin Escoffier, dopo che la sua barca era finita a picco nell’Atlantico meridionale. Ma Le Cam vanta un vastissimo curriculum in fatto di vela: 3 volte vincitore del Solitaire du Figaro, ha portato a casa anche il Jacques Vabre Transat nel 2013 e il Barcelona World Race 2015, ...