Isola, Gilles Rocca sotto accusa: “Perché l’ha fatto”, questione di soldi (Di giovedì 13 maggio 2021) Spunta un retroscena sulla partecipazione dell'ex vincitore di Ballando con le Stelle al reality show condotto da Ilary Blasi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 13 maggio 2021) Spunta un retroscena sulla partecipazione dell'ex vincitore di Ballando con le Stelle al reality show condotto da Ilary Blasi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

nelnomedeltrash : @MarziaStark @tommaso_zorzi Chiaramente lo fai per partito preso verso Tommaso,perché negare che stia completamente… - ANNAMARIAPOMARE : RT @miogenerissimoo: #prelemi 'CHIARAMENTE UNA STRATEGIA QUELLA DELLA PERSIA E LO HANNO CAPITO PURE I GRANCHI' 'CERIOLI IL NUOVO GILLES ROC… - miogenerissimoo : #prelemi 'CHIARAMENTE UNA STRATEGIA QUELLA DELLA PERSIA E LO HANNO CAPITO PURE I GRANCHI' 'CERIOLI IL NUOVO GILLES ROCCA' TOMMASOOOOO #isola - brunolovesbrit : Valentina e Gilles non sono solo due grandi concorrenti ma anche due nblle personalità! Mi dispiace che Tommaso si… - Vita77178000 : RT @PublicE65379691: Forse domani sera arriva pure Gilles in studio la ciliegina sulla merda domani sera giù pesanti commenti a raffica i… -