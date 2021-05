Il leader di ' Io Apro' Momi rischia di chiudere | ' Non rispetta le norme anti Covid'

Advertising

A lui, che rappresenta tutti i commercianti in protesta contro le chiusure per le norme anti Covid, è stato notificato l'avvio del procedimento da parte del Comune di Firenze. 'Ma io vado ...Infatti Palazzo Vecchio ha scelto il pugno duro contro ildi Ioe ieri, in una nota diffusa dall'ufficio stampa, ha comunicato l'avvio dell'iter 'per la chiusura definitiva del locale'. ...A lui, che rappresenta tutti i commercianti in protesta contro le chiusure per le norme anti Covid, è stato notificato l’avvio del procedimento da parte del Comune di Firenze. "Ma io vado avanti" ...TAORMINA - Gli alberghi Belmond di Taormina riaprono per la stagione estiva 2021 e sono pronti a riaccogliere viaggiatori e ospiti locali, consentendo alla clientela di godere di un soggiorno in relax ...