Governare il futuro. Apple, nel 2020 bloccate un milione di app a rischio frode (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel 2020 Apple avrebbe impedito la diffusione attraverso il suo App Store di un milione di app che avrebbero esposto gli utenti a rischio di ogni genere di frodi che avrebbero potuto costar loro oltre un miliardo e mezzo di dollari. Sono alcuni dei numeri che Apple ha appena snocciolato in un post sul suo blog per dar conto dell’entità e dei risultati dell’attività di moderazione, verifica e controllo che svolge all’interno del suo supermercato di app. Non è tutto oro quello he luccica, per carità, ma prima di dire che così non funziona bisogna identificare misure altrettanto efficaci per garantire altrettanta sicurezza nell’ecosistema. È evidente che Apple non è un’Autorità di protezione del mercato né un’associazione per la difesa dei diritti dei consumatori e non agisce, quindi, né ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Nelavrebbe impedito la diffusione attraverso il suo App Store di undi app che avrebbero esposto gli utenti adi ogni genere di frodi che avrebbero potuto costar loro oltre un miliardo e mezzo di dollari. Sono alcuni dei numeri cheha appena snocciolato in un post sul suo blog per dar conto dell’entità e dei risultati dell’attività di moderazione, verifica e controllo che svolge all’interno del suo supermercato di app. Non è tutto oro quello he luccica, per carità, ma prima di dire che così non funziona bisogna identificare misure altrettanto efficaci per garantire altrettanta sicurezza nell’ecosistema. È evidente chenon è un’Autorità di protezione del mercato né un’associazione per la difesa dei diritti dei consumatori e non agisce, quindi, né ...

