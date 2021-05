F&B Digital Event - La Stella rassicura i suoi clienti (Di giovedì 13 maggio 2021) La tavola rotonda sulle Flotte premium della terza edizione del F&B Digital Event, grazie anche all'introduzione di Salvatore Saladino, country manager di Dataforce in Italia, ha scatenato una vera e propria tempesta di domande da parte dei fleet manager. Per la Mercedes ha partecipato il Corporate & fleet sales manager Christian Catini, al quale abbiamo inoltrato i quesiti più interessanti. Ecco le risposte arrivate da Mercedes-Benz Italia. Sul tema infrastrutture a supporto dei veicoli elettrici, le Case e i noleggiatori cosa stanno facendo?Per rendere sempre più semplice il passaggio a questa nuova tecnologia, a tutti i clienti che acquistano una Smart, una EQC o la nuova EQA, offriamo una wallbox di ricarica domestica compresa nel prezzo. Ad oggi sono oltre 3.500 le colonnine di ricarica che abbiamo già portato nelle case ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 maggio 2021) La tavola rotonda sulle Flotte premium della terza edizione del F&B, grazie anche all'introduzione di Salvatore Saladino, country manager di Dataforce in Italia, ha scatenato una vera e propria tempesta di domande da parte dei fleet manager. Per la Mercedes ha partecipato il Corporate & fleet sales manager Christian Catini, al quale abbiamo inoltrato i quesiti più interessanti. Ecco le risposte arrivate da Mercedes-Benz Italia. Sul tema infrastrutture a supporto dei veicoli elettrici, le Case e i noleggiatori cosa stanno facendo?Per rendere sempre più semplice il passaggio a questa nuova tecnologia, a tutti iche acquistano una Smart, una EQC o la nuova EQA, offriamo una wallbox di ricarica domestica compresa nel prezzo. Ad oggi sono oltre 3.500 le colonnine di ricarica che abbiamo già portato nelle case ...

Advertising

LegaSalvini : L'appello del presidente f.f della Calabria Nino Spirlì: «Gli sbarchi incontrollati di migranti vanificano gli sfo… - CarloStagnaro : Perché sulla #ricerca il #pnrr è un'occasione persa: #daleggere l'intervista di @massimosideri a Ugo Amaldi sul… - F_DUva : Protocollo #export per imprese del Meridione tra #Farnesina e Ministero #Sud è un altro mattone per costruire un so… - mondelli_f : RT @M_Rachele: #Zonabianca #DDLZan : #CecchiPaone a @marioadinolfi : stai zitto sennò in galera ti ci sbatto veramente, perché sei antipati… - Somebody_F : Sto ridendo troppo, povero Binnie polpetta?? -