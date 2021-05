Crotone-Verona | Cosmi | “Sono soddisfatto Non vogliamo chiudere ultimi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 maggio 2021) “moltoperché la squadra da subito ha avuto il piglio giusto, è stata in campo, come spesso è successo, nella maniera giusta. Abbiamo commesso meno errori in difesa e siamo tornati ad essere quelli che siamo stati in fase offensiva.strafelice per la squadra perché questa vittoria è un toccasana per il nostro l’obiettivo di nonin classifica. Oggi abbiamo parzialmente centrato questo traguardo. Noi siamo stati in partita con tutte le squadre, nei primi tempi avremmo 9 o 11 punti in più. Con le squadre del nostro livello siamo stati spesso superiori e solo casualmente non siamo stati premiati nel risultato”. Così Serse, allenatore del, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Hellas ...