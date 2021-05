Cristiano Ronaldo si è comprato una nuova Ferrari (quasi identica a quella di Ibrahimovic) (Di giovedì 13 maggio 2021) La nuova Ferrari di Cristiano Ronaldo è una Monza SP1, un modello quasi identico a quello che qualche tempo fa si è regalato un altro campione della Serie A, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Lunedì scorso CR7 ha visitato lo stabilimento di Maranello e ha aggiunto alla propria collezione di supercar la barchetta del Cavallino Rampante, che costa non meno di 1.600.000 euro ed è stata venduta solo a clienti super selezionati per una tiratura limitata di 499 pezzi. Una prassi ormai storica per la Ferrari, ripetuta anche con la 812 Competizione che è stata appena presentata. Ferrari Monza SP1 Ferrari Monza SP1 IpaTornando al giro che Cristiano Ronaldo ha fatto a Maranello, è stato accompagnato dal presidente ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladiè una Monza SP1, un modelloidentico a quello che qualche tempo fa si è regalato un altro campione della Serie A, ovvero Zlatan. Lunedì scorso CR7 ha visitato lo stabilimento di Maranello e ha aggiunto alla propria collezione di supercar la barchetta del Cavallino Rampante, che costa non meno di 1.600.000 euro ed è stata venduta solo a clienti super selezionati per una tiratura limitata di 499 pezzi. Una prassi ormai storica per la, ripetuta anche con la 812 Competizione che è stata appena presentata.Monza SP1Monza SP1 IpaTornando al giro cheha fatto a Maranello, è stato accompagnato dal presidente ...

Advertising

goal : Paulo Dybala joins Cristiano Ronaldo in the Juventus 100 goal club ???? - OptaPaolo : 100 - Cristiano #Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in… - romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? De Ligt ???? Bonucci ???? Alex Sandro ???? Chiesa ???? Arthur ???? Rabiot ???? Kulusevski ???? Dyb… - infoitsport : Le pagelle di Cristiano Ronaldo: 100 gol con 3 squadre diverse. È vivo e addirittura pressa - infoitsport : Cristiano Ronaldo, messaggio alla Juve: 'Non mi fermo qui' -