Com’è vivere nella prima casa stampata in 3D in Europa?

La prima casa abitabile realizzata interamente con una stampante 3D in Europa è realtà. Si trova ad Eindhoven e fa parte del Project Milestone. La casa, che dall'esterno sembra quasi un megalito, ha già i suoi primi inquilini: una coppia olandese – Elize Lutz e Herrie Dekkers – è già entrata a viverci, pagando un affitto mensile di circa 800 euro. I coniugi sono stati selezionati in seguito a un bando online e apriranno l'abitazione con un'app. Un solo piano e 95 metri quadri, l'abitazione ha tutti i comfort moderni e si compone di un ampio soggiorno e due camere da letto. Il progetto è anche efficiente dal punto di vista energetico. La costruzione è stata resa possibile grazie alla partnership dell'azienda con la Eindhoven University of Technology, ma il processo ha richiesto più tempo del previsto (la consegna era ...

