Ultime Notizie Roma del 12-05-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ormai è guerra aperta tra Israele e hamas Ei movimenti della Little Acia continua a bombardare la regione di Tel Aviv e le altre città israeliane tra ti circa 50 Razzi e colpi di mortaio secondo Israele dei quali il 85% è stato intercettato circa 200 all’interno della striscia di Gaza e lo stato ebraico risponde con Raid aereo oltre 500 secondo un portavoce militare stamani già tra i morti mentre le Dov’è la popolazione si nasconde nei rifugi e quattro quelli e Gaza dovete bombardamenti hanno demolito vari edifici nuovi disordini nella spianata delle moschee sassaiola contro la polizia sette arresti in cisgiordania una palestinese morto in scontri con la polizia che ha lanciato retate contro dirige via massagem.net più basta oggi previsto un vertice urgente del consiglio di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ormai è guerra aperta tra Israele e hamas Ei movimenti della Little Acia continua a bombardare la regione di Tel Aviv e le altre città israeliane tra ti circa 50 Razzi e colpi di mortaio secondo Israele dei quali il 85% è stato intercettato circa 200 all’interno della striscia di Gaza e lo stato ebraico risponde con Raid aereo oltre 500 secondo un portavoce militare stamani già tra i morti mentre le Dov’è la popolazione si nasconde nei rifugi e quattro quelli e Gaza dovete bombardamenti hanno demolito vari edifici nuovi disordini nella spianata delle moschee sassaiola contro la polizia sette arresti in cisgiordania una palestinese morto in scontri con la polizia che ha lanciato retate contro dirige via massagem.net più basta oggi previsto un vertice urgente del consiglio di ...

Advertising

fanpage : Galli: 'Questa sera sarà l'ultima volta che andrò in televisione' #lariachetira - fanpage : 87 operatori trovati senza vaccinazione Covid. La scoperta dei Carabinieri dei Nas. - fanpage : A dirlo è l'Organizzazione mondiale della sanità - ptvtelenostra : Ultime notizie sul fronte Stadio #Avellino #LegaPro #SerieC Stadio Partenio: ieri il confronto in Comune con Zavan… - CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE Rabbia per quanto accaduto al cagnolino Zorro, colpito con un forcone: 'Voleva solo giocare'… -