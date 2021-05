Traffico Roma del 12-05-2021 ore 13:30 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla via Aurelia disagi a causa di un incidente uscendo da Roma code tra la via Aurelia Antica e il bivio con il raccordo anulare in via della Pineta Sacchetti Traffico intenso e rallentato tra la galleria Giovanni XXIII e via Battistini ripercussioni sulla via trionfale nelle vicinanze Intanto in via di Torrevecchia in via di risoluzione un incidente all’altezza di via Cesare Lombroso via di Torrevecchia dove ricordiamo la chiusura tra via Tamburini e via Castiglioni sul lungotevere rallentato il Traffico nella zona di Trastevere tra Ponte Sisto è ponte Garibaldi verso Porta Portese al Portuense vicino al San Camillo Forlanini incidente in via Ramazzini all’altezza di via Valtellina fuori Roma incidente sulla via Ostiense ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla via Aurelia disagi a causa di un incidente uscendo dacode tra la via Aurelia Antica e il bivio con il raccordo anulare in via della Pineta Sacchettiintenso e rallentato tra la galleria Giovanni XXIII e via Battistini ripercussioni sulla via trionfale nelle vicinanze Intanto in via di Torrevecchia in via di risoluzione un incidente all’altezza di via Cesare Lombroso via di Torrevecchia dove ricordiamo la chiusura tra via Tamburini e via Castiglioni sul lungotevere rallentato ilnella zona di Trastevere tra Ponte Sisto è ponte Garibaldi verso Porta Portese al Portuense vicino al San Camillo Forlanini incidente in via Ramazzini all’altezza di via Valtellina fuoriincidente sulla via Ostiense ...

