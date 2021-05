Superlega | Gravina | Juve deve rispettare regole del gioco

(Di mercoledì 12 maggio 2021) "Con lantus i rapporti sono buoni, ho avuto un colloquio molto positivo con Agnelli ieri. Non mi impegno ad essere mediatore, laledel, scolpite in maniera ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Gravina

Alternativamente non è una scelta federale ma di altri che vogliono stare fuori dal nostro sistema": lo dice il presidente della Federcalcio Gabrielea margine dell'incontro con il Comitato ......si dice stia lavorando per consumare una terribil vendetta contro gli egocentrici della... per quel che può, si sa, il buon Ceferin , anche il nostro buoninvece di cercare giuste ...(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Con la Juventus i rapporti sono buoni, ho avuto un colloquio molto positivo con Agnelli ieri. Non mi impegno ad essere mediatore, la Juve deve rispettare le regole del gioco ..."La Serie A unita aspetta che la Juve abbandoni la Superlega": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ieri c'è stata l'Assemblea di ...