Sostegni bis più forti, riaperture con cautela (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mentre continuano il dibattito e le divisioni su riaperture e soprattutto sul coprifuoco (la cabina di regia si terrà lunedì), è arrivata l'intesa tra il Governo e i partiti di maggioranza sul decreto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mentre continuano il dibattito e le divisioni sue soprattutto sul coprifuoco (la cabina di regia si terrà lunedì), è arrivata l'intesa tra il Governo e i partiti di maggioranza sul decreto ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis Sostegni bis più forti, riaperture con cautela ... è arrivata l'intesa tra il Governo e i partiti di maggioranza sul decreto Sostegni bis, che sfruttando i 40 miliardi di extradeficit a disposizione porterà nuovi fondi per scuola ed enti locali e ...

Ristori, c'è l'intesa: subito i primi rapidi, poi saldo a fine anno Intesa sul sostegni bis: ristori veloci sulla base del fatturato e una compensazione ulteriore a fine anno sulla base dei bilanci

Sostegni bis: ristori, stop alle cartelle, reddito di emergenza. La bozza e le novità IL GIORNO "Smuovo mari e monti per salvare il termalismo" "Le richieste avanzate da Montecatini – spiega Picchi – sono quelle di individuare specifiche risorse nel decreto Sostegni bis per le imprese termali sul modello già applicato al settore delle fiere e ...

Sostegni: trovata la quadra: calcolo in due tempi su fatturato e perdite Sul tavolo le misure da inserire all’interno del decreto Sostegni bis che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri prima della fine della settimana. Intesa sul sistema a due tempi proposto per la ...

