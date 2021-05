Sassuolo, De Zerbi mette le mani avanti: “La Juve reagirà, ha una squadra piena di campioni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roberto De Zerbi presenta Sassuolo-Juventus ma quasi si consegna nelle mani dei bianconeri. Il tecnico dei neroverdi in conferenza stampa sembra quasi rassegnato alla sconfitta. Il suo Sassuolo ha dimostrato di poter vincere contro chiunque e come si è visto la Juventus sta facendo una enorme fatica in questo campionato. Questo dovrebbe stimolare ulteriormente la squadra di De Zerbi che lotta ancora per l’accesso all’Europa League dato che gli emiliani si trovano a soli due punti dalla Roma di Fonseca. Insomma gli stimoli per fare bene, per dare il massimo ci sono tutti, ma De Zerbi in conferenza stampa non sembra proprio uno carico, pronto a spronare la squadra oltre il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roberto Depresentantus ma quasi si consegna nelledei bianconeri. Il tecnico dei neroverdi in conferenza stampa sembra quasi rassegnato alla sconfitta. Il suoha dimostrato di poter vincere contro chiunque e come si è visto lantus sta facendo una enorme fatica in questo campionato. Questo dovrebbe stimolare ulteriormente ladi Deche lotta ancora per l’accesso all’Europa League dato che gli emiliani si trovano a soli due punti dalla Roma di Fonseca. Insomma gli stimoli per fare bene, per dare il massimo ci sono tutti, ma Dein conferenza stampa non sembra proprio uno carico, pronto a spronare laoltre il ...

