Salernitana | Castori | “Faccio il calcio efficace come Klopp | Simeone e Guardiola”

Advertising

GoalItalia : Salernitana in A, Castori orgoglioso: 'Il mio calcio è come quello di Klopp, Simeone e Guardiola' ?? - SkySport : Salernitana, Castori: 'Faccio il calcio di Guardiola, Klopp e Simeone' - DiMarzio : #Salernitana, #Castori racconta i segreti della promozione in #SerieA - _SiGonfiaLaRete : #Salernitana, #Castori: “Mi viene sonno a vedere 100 passaggi senza tirare. Faccio il calcio di Klopp” - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: 'Mi ritengo moderno, faccio il calcio di Klopp, di Simeone e Guardiola' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Castori

La? Faccio i complimenti ae Lotito per aver raggiunto la promozione in Serie A. Lotito, con i suoi pregi e difetti, sa di calcio e non fa mai mancare niente. Ogni presidente di ...... i giocatori granata di misternon rientreranno infatti in città, dopo la trasferta di ... Tra i primi a festeggiare il successo dellal'ex sindaco e cittadino più illustre di Salerno,...Come accaduto quest'anno, anche nel prossimo campionato la Salernitana potrebbe dare carta bianca a mister Fabrizio Castori per la gestione del calciomercato. E così il mister granata, in attesa di ca ...Fabrizio Castori è il principale artefice della straordinaria cavalcata che ha portato la Salernitana in serie A dopo 23 anni. Il tecnico marchigiano è il terzo allenatore della ...