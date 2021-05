Per Mario Draghi nessun compenso come premier (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - nessun compenso per la carica di Mario Draghi a presidente del Consiglio. E' quanto emerge dai dati pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio e relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. "Il sottoscritto Mario Draghi dichiara di non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all'assunzione della carica", si legge nella sua dichiarazione pubblica. Il reddito dell'ex presidente della Bce ammonta a quasi 600mila euro nel 2019. Spulciando l'ultima dichiarazione dei redditi del presidente del Consiglio - quella del 2020 relativa al periodo di imposta 2019 - 'Super Mario' dichiara un imponibile di poco più di 581mila euro, 581.665 euro per l'esattezza. Nella dichiarazione sulla situazione patrimoniale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) -per la carica dia presidente del Consiglio. E' quanto emerge dai dati pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio e relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. "Il sottoscrittodichiara di non percepire alcundi qualsiasi natura connesso all'assunzione della carica", si legge nella sua dichiarazione pubblica. Il reddito dell'ex presidente della Bce ammonta a quasi 600mila euro nel 2019. Spulciando l'ultima dichiarazione dei redditi del presidente del Consiglio - quella del 2020 relativa al periodo di imposta 2019 - 'Super' dichiara un imponibile di poco più di 581mila euro, 581.665 euro per l'esattezza. Nella dichiarazione sulla situazione patrimoniale ...

Advertising

matteosalvinimi : Verso le 22.10 vi aspetto in diretta su Rete 4 con Mario Giordano a #Fuoridalcoro, se vi va! Grazie di cuore per tu… - Adnkronos : Mario #Draghi non percepisce #compenso per la sua carica di premier. - Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - aleappo53 : RT @LianaCiccina: 'La differenza di stile fra i due – uno che strombazzava le inezie, l'altro che silenziosamente è il primo capo del gover… - SaverioMonteneg : RT @FPanunzi: 'Per i matrimoni ci vuole pazienza'. Grande perla di saggezza di Mario Draghi. -