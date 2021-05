Le voci degli infermieri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 12 maggio del 1820 nasceva a Firenze Florence Nightingale. Suo padre, William Edward Nightingale, stava girando da qualche anno l'Italia per un gran tour turistico-accademico, utile non solo per conoscere quel paese che l'aveva sempre affascinato, ma anche per i suoi studi sulla malaria. È in onore di Florence Nightingale che venne istituita la Giornata Internazionale dell'infermiere, professione che la donna inglese contribuì a creare, applicando per la prima volta il metodo scientifico alla cura dei malati attraverso l'utilizzo della statistica, oltre a dare ispirazione a Henry Dunant per la creazione della Croce Rossa Internazionale. Molti dei precetti istituiti da Florence Nightingale sono ancora oggi utilizzati nella cura del paziente da ogni infermiere. Nel 2020, in occasione del bicentenario della sua nascita l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 12 maggio del 1820 nasceva a Firenze Florence Nightingale. Suo padre, William Edward Nightingale, stava girando da qualche anno l'Italia per un gran tour turistico-accademico, utile non solo per conoscere quel paese che l'aveva sempre affascinato, ma anche per i suoi studi sulla malaria. È in onore di Florence Nightingale che venne istituita la Giornata Internazionale dell'infermiere, professione che la donna inglese contribuì a creare, applicando per la prima volta il metodo scientifico alla cura dei malati attraverso l'utilizzo della statistica, oltre a dare ispirazione a Henry Dunant per la creazione della Croce Rossa Internazionale. Molti dei precetti istituiti da Florence Nightingale sono ancora oggi utilizzati nella cura del paziente da ogni infermiere. Nel 2020, in occasione del bicentenario della sua nascita l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato il ...

