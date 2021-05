Le 7 aziende titolari di marchi per make-up e cura della pelle (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il settore della cosmetica e della cura della pelle in questi ultimi anni è in costante fermento. Di recente è arrivata la notizia del lancio, da parte di Zara, della sua prima linea di prodotti per lo skincare e per il trucco. Anche la casa di moda Valentino ha deciso di lanciarsi in questo comparto, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il settorecosmetica ein questi ultimi anni è in costante fermento. Di recente è arrivata la notizia del lancio, da parte di Zara,sua prima linea di prodotti per lo skincare e per il trucco. Anche la casa di moda Valentino ha deciso di lanciarsi in questo comparto,

Advertising

FAcciari : @GiovanniPaglia @SI_sinistra Sarà perché la maggior parte dei titolari delle aziende dove si muore sono di “quelli”? Chiedo per un amico. - IlBusco : @JorgeTrimy @Iosonolagomma E sarebbe perfettamente lecito, finché sono privati cittadini titolari di private aziend… - bioccolo : RT @NOprisonersEVER: I lavoratori sono solo felici di organizzarsi meglio, sono i titolari di aziende che devono cambiare modelli organizza… - NOprisonersEVER : I lavoratori sono solo felici di organizzarsi meglio, sono i titolari di aziende che devono cambiare modelli organi… - EleoMora : Domanda per chi lavora alle risorse umane per per chiunque si occupi di assunzioni, quindi anche titolari di piccol… -