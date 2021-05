Lazio | incontro con il Cagliari | piacciono Nandez e Cragno

Advertising

Corriere dello Sport.it

ROMA - Una chiacchierata, un colloquio esplorativo per capire le possibilità di un doppio affare. Segnalato untra Tare e il ds del Cagliari, Capozucca. Alla, secondo alcune indiscrezioni, piacciono Naithan Nandez e Alessio Cragno. Il centrocampista, 25 anni, era già entrato in orbita ......sospeso tutti i tifosi della. I discorsi sul rinnovo del tecnico ancora non si sono sbloccati e mancano ormai solamente 10 giorni alla fine della stagione. Per quel termine è fissato l'...ROMA - Una chiacchierata, un colloquio esplorativo per capire le possibilità di un doppio affare. Segnalato un incontro tra Tare e il ds del Cagliari, Capozucca. Alla Lazio, secondo alcune indiscrezio ...La partita Lazio - Parma del 12 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A ...