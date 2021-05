Kate rinuncia al suo collaboratore di fiducia | la vittoria di Meghan

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 maggio 2021)Middleton e il Principe William, dopo il funerale del Principe Filippo, sono tornati a lavorare a tempo pieno per la Corona. Tra impegni istituzionali, incontri e celebrazioni a cui non possono mancare, si fanno spazio anche gli imprevisti e i problemi da risolvere. Hanno, infatti, dovuto salutare un loro prezioso, che dovranno sostituire a breve. E, nell’addio, c’entra ancheMarkle.e William si sono da sempre impegnati in opere e attività benefiche. I Duchi di Cambridge, come è noto, hanno una charity attraverso la quale attivano e prendono parte a importanti progetti umanitari. Ovviamente, per raggiungere tutti gli obiettivi che si pongono, hanno bisogno di un team fidato a cui difficilmente sono disposti are. Nel team die William, c’era ...